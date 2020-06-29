Совет World Athletics в конце июля заслушает доклад по ВФЛА

Совет World Athletics на ближайшем заседании заслушает доклад рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщила представитель пресс-службы World Athletic Николь Джеффри, слова которой передаёт ТАСС.

Заседании совета World Athletics запланировано на 29 — 30 июля.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Данила Лысенко World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа и намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты обращались в World Athletics за финансовой помощью.