Совет World Athletics в конце июля заслушает доклад по ВФЛА

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Совет World Athletics на ближайшем заседании заслушает доклад рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Совет World Athletics в конце июля заслушает доклад по ВФЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщила представитель пресс-службы World Athletic Николь Джеффри, слова которой передаёт ТАСС.

Заседании совета World Athletics запланировано на 29 — 30 июля.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Данила Лысенко World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа и намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты обращались в World Athletics за финансовой помощью.

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