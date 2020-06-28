Российские легкоатлеты обращались в World Athletics за финансовой помощью

Российские легкоатлеты не подавали заявки на получение финансовой помощи от World Athletics в связи с пандемией коронавируса.

Об этом рассказала представитель пресс-службы World Athletics Николь Джеффри, слова которой передаёт ТАСС.

В конце апреля World Athletics совместно с Международным фондом лёгкой атлетики (IAF) учредила фонд поддержки профессиональных атлетов, испытывающих финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. Для получения гранта необходимо быть кандидатом на попадание на Олимпийские игры в Токио, а также предоставить документы, подтверждающие значительное снижение доходов в 2020 году.

Ранее сообщалось, что ВФЛА пока не решила вопрос с выплатой штрафа World Athletics.