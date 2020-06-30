Йиранек не считает, что «Спартак» ждёт лёгкая победа в матче с ЦСКА

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Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек высказался о дерби с ЦСКА в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Йиранек не считает, что «Спартак» ждёт лёгкая победа в матче с ЦСКА
  • Reuters

Чех считает, что у армейцев сейчас больше проблем, чем у красно-белых. Вместе с тем он не склонен предполагать, что «Спартак» легко справится с принципиальным соперником.

«Победа в этой встрече может открыть перед красно-белыми дорогу в топ-5 и, соответственно, даст шанс побороться за еврокубковую путевку», — приводит слова Йиранека газета «Известия».

Ранее сообщалось, что Виктор Булатов рассказал о единственном шансе ЦСКА обыграть «Спартак».

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