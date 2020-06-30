Булатов рассказал о единственном шансе ЦСКА обыграть «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов рассказал, что нужно сделать ЦСКА для победы над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У ЦСКА будет единственный шанс победить, если он будет играть от обороны. Контратаки армейцев могут стать проблемой для «Спартака». На мой взгляд, это явная тактика для красно-синих», — рассказал Булатов RT.

Он также отметил, что «Спартак» нельзя назвать сильной в позиционной атаке командой, что тоже позволяет ЦСКА надеяться на успех в дерби.

«Подопечные Тедеско не сильны в позиционной игре. Единственное, что они могут — это забросы на фактурного Александра Соболева и игра головой, скидки и подборы. Армейцы могут этому противостоять, так как сам «Спартак» в такой игре не силён», — добавил Булатов.

Ранее он прокомментировал возвращение Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА.