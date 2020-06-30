Булатов рассказал о единственном шансе ЦСКА обыграть «Спартак»

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Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов рассказал, что нужно сделать ЦСКА для победы над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Булатов рассказал о единственном шансе ЦСКА обыграть «Спартак»

«У ЦСКА будет единственный шанс победить, если он будет играть от обороны. Контратаки армейцев могут стать проблемой для «Спартака». На мой взгляд, это явная тактика для красно-синих», — рассказал Булатов RT.

Он также отметил, что «Спартак» нельзя назвать сильной в позиционной атаке командой, что тоже позволяет ЦСКА надеяться на успех в дерби.

«Подопечные Тедеско не сильны в позиционной игре. Единственное, что они могут — это забросы на фактурного Александра Соболева и игра головой, скидки и подборы. Армейцы могут этому противостоять, так как сам «Спартак» в такой игре не силён», — добавил Булатов.

Ранее он прокомментировал возвращение Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА.

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