Куртинайтис назвал продлившего контракт с «Химками» Шведа лидером европейского баскетбола

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Главный тренер баскетбольных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал продление контракта лидера команды Алексея Шведа.
Куртинайтис назвал продлившего контракт с «Химками» Шведа лидером европейского баскетбола
  • РИА Новости

Специалист выразил радость по поводу того, что защитник продолжит выступать за «Химки».

«Это игрок мирового класса. В прошлых сезонах он был лидером не только «Химок», но и всего европейского баскетбола. Хорошее начало межсезонья, в том же духе продолжим лепить боеспособную команду, чтобы была как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

Ранее сообщалось, что Швед продлил соглашение с «Химками» на три года.

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