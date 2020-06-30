Куртинайтис назвал продлившего контракт с «Химками» Шведа лидером европейского баскетбола

Главный тренер баскетбольных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал продление контракта лидера команды Алексея Шведа.

Специалист выразил радость по поводу того, что защитник продолжит выступать за «Химки».

«Это игрок мирового класса. В прошлых сезонах он был лидером не только «Химок», но и всего европейского баскетбола. Хорошее начало межсезонья, в том же духе продолжим лепить боеспособную команду, чтобы была как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

Ранее сообщалось, что Швед продлил соглашение с «Химками» на три года.