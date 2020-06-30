Швед продлил соглашение с «Химками» на три года

Лидер баскетбольных «Химок» Алексей Швед продлил действующий контракт.

Как сообщается на официальном сайте клуба, новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/23. По словам защитника, «Химки» давно стали для него родным домом.

«Здесь мне всё нравится, я чувствую себя комфортно. Рад, что продолжу выступать за подмосковную команду. Очень соскучился по баскетболу и с нетерпением жду, когда начнётся подготовка к новому сезону», — заявил Швед.

Ранее сообщалось, что баскетбольный «Енисей» договорился о продлении контракта с главным тренером Драженом Анзуловичем.