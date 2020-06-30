Галямин: у ЦСКА, за редким исключением, нет сильных игроков
- РИА Новости
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«У ЦСКА всегда был такой принцип формирования состава — короткая скамейка из 12—14 сильных футболистов топового уровня и пять-шесть молодых. Другой вопрос, что сейчас, за редким исключением, нет этих 12—14 сильных игроков. Все остальные — это молодёжь, которой ещё нужно набираться опыта и мастерства», — сказал Галямин в интервью RT.
При этом эксперт отметил, что в будущем рассчитывает на то, что молодые игроки ЦСКА смогут приносить пользу своему клубу.
«Не от хорошей жизни команда дошла до такой ситуации, но в целом я катастрофы не вижу. Может, будет тяжело в данной игре, будет тяжело до конца сезона, но ЦСКА — самая молодая команда в РПЛ, так что будущее за ней», — отметил Галямин.
Ранее Валерий Масалитин рассказал о планах армейцев на игру со «Спартаком».