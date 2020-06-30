Масалитин: ЦСКА не привык ставить автобус

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, как могут действовать армейцы в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Масалитин: ЦСКА не привык ставить автобус
  • РИА Новости
  • © Денис Тырин/ПФК ЦСКА

«Красно-синие не привыкли ставить автобус. Они не могут играть на контратаках, судя по тому, что я видел. Армейцы привыкли играть позиционно, но, к сожалению, оборону не взламывают. Да, они владеют мячом, ведут перепасовку, но впереди активных действий не наблюдается», — сказал Масалитин в интервью RT.

По мнению эксперта, в московском дерби не стоит ждать игры от обороны со стороны обеих команд.

«Доменико Тедеско тоже привык играть на контратаках, что очень хорошо получается. Такая игра приносит результаты. Обе стороны не будут играть от обороны и пойдут в атаку. Обычно в дерби осторожничают до первого мяча, а потом раскрываются и показывают остроатакующий футбол. Чем быстрее кто-то забьёт, тем лучше будет болельщикам», — добавил Масалитин.

Ранее он прокомментировал кадровые проблемы ЦСКА.

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