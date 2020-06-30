Масалитин: армейцам некого выпускать, чтобы переломить ход матча со «Спартаком»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал кадровые проблемы армейцев перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Возьмём, к примеру, «Зенит». У него поставлена хорошая игра и к тому же есть квалифицированные футболисты на скамейке запасных, которые могут выйти и переломить ход игры. По крайней мере, они не ослабят состав. В других командах имеется явный пробел, в то время как в Германии и Англии после пяти замен игра никак не меняется. Для ЦСКА нехватка игроков может выйти на первый план, потому что у армейцев некого выпускать, чтобы переломить ход игры», — сказал Масалитин в интервью RT.

Ранее стало известно, кто прокомментирует центральный матч 25-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».