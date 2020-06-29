Свищев призвал спортивные федерации России помочь ВФЛА с выплатой долга

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Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев обратился ко всем российским спортивным федерациям с просьбой помочь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выплатить долг Международной ассоциации лёгкой атлетики (World Athletics).
Свищев призвал спортивные федерации России помочь ВФЛА с выплатой долга
  • РИА Новости

«Осталось буквально два дня, и все молчат. Меня это поражает. Только боксёры проявили инициативу помочь с выплатой. Все главы федераций — это известные, заслуженные люди. Я считаю, что мы могли бы собраться и помочь. Кто-то может дать займ беспроцентный, а кто-то оказать безвозмездную помощь. Я могу оказать безвозмездную помощь, но считаю, что должны собраться все главы федераций, а не только боксёры и я. Сумма очень большая, однако я уверен, все наши коллеги выразят готовность протянуть руку помощи», — цитирует Свищева РИА Новости.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и по сей день не восстановлена в правах. В марте текущего года World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн ($5 — условно) за ситуацию с допинговым скандалом. World Athletics будет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты ВФЛА штрафа в размере $5 млн, который должен быть погашен до 1 июля.

Ранее сообщалось, что совет World Athletics в конце июля заслушает доклад по ВФЛА.

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