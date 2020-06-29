«Барселона» объявила о подписании Пьянича

Боснийский полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич продолжит карьеру в «Барселоне».

«Барселона» на официальном сайте объявила о договорённости по переходу боснийского полузащитника туринского «Ювентуса» Миралема Пьянича. Каталонцы заплатят за футболиста €60 млн плюс €5 млн бонусов. Футболист подписал с «Барселоной» контракт до лета 2024 года. Трансфер состоится после фактического завершения сезона-2019/20.

«Ювентус» приобрёл Пьянича летом 2016 года у «Ромы» за €32 млн. В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 24 матчах Серии А, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее Артур перешёл из «Барселоны» в «Ювентус» за €72 млн.