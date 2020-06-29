Артур перешёл из «Барселоны» в «Ювентус» за €72 млн

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«Барселона» договорилась о переходе бразильского полузащитника Артура в итальянский «Ювентус».
Артур перешёл из «Барселоны» в «Ювентус» за €72 млн
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба каталонцев. «Ювентус» заплатит за игрока €72 млн плюс возможные бонусы в размере €10 млн. 23-летний полузащитник останется в «Барселоне» до фактического завершения сезона-2019/20.

Артур перешёл в «Барселону» из «Гремио» в 2018 году. В составе сине-гранатовых он провёл 72 матча и забил четыре мяча, выиграв чемпионат Испании и завоевав Суперкубок страны.

Ранее «Ювентус» продлил контракты с Джанлуиджи Буффоном и Джорджо Кьеллини.

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