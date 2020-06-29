Эксперт считает, что российские судьи злоупотребляют использованием VAR

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Заслуженный тренер России Марк Рубин считает, что футбольные судьи в Российской премьер-лиге (РПЛ) слишком часто прибегают к услугам системы видеопомощи арбитрам (VAR),
Эксперт считает, что российские судьи злоупотребляют использованием VAR
  • РИА Новости

«Есть очень большая проблема с судейством. VAR берёт на себя роль третейского судьи, решения которого бесповоротны. Но решения должен принимать лишь арбитр в поле. VAR может только советовать ему. Сейчас у нас перебарщивают с использованием VAR. Руководителям нашего судейства надо чётко прописать взаимодействие VAR с судьями в поле, провести конференцию или семинар на эту тему. Иначе ошибки будут повторяться и мешать смотреть хороший футбол и добиваться справедливого результата», — цитирует Рубина РИА Новости.

В матче 24-го тура между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» (2:1) арбитр после применения VAR отменил два гола хозяев и один мяч гостей, а также назначил два пенальти в ворота самарцев.

Ранее Колосков выразил мнение, что VAR становится проблемой в российском футболе.

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