Авербух поддержал решение Коляды перейти к тренеру Мишину

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Известный хореограф Илья Авербух считает, что переход к тренеру Алексею Мишину пойдёт на пользу российскому фигуристу Михаилу Коляде.
Авербух поддержал решение Коляды перейти к тренеру Мишину
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Я думаю, что Коляда точно должен выиграть от этого перехода. Алексей Мишин — это наш профессор, настоящий гуру. Сейчас Миша прошёл сложные этапы в карьере, при этом он очень одарённый человек, который обладает гигантским талантом и сумасшедшим потенциалом. Я думаю, что мы все также должны сказать огромное спасибо Чеботарёвой. Думаю, Миша сделал это, ведь он всегда вёл себя очень достойно, но для того чтобы двигаться дальше, это абсолютно правильное решение», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Предыдущим наставником Коляды была Валентина Чеботарёва.

Ранее глава ФФККР подтвердил переход Коляды в группу Мишина.

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