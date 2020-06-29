Авербух поддержал решение Коляды перейти к тренеру Мишину

Известный хореограф Илья Авербух считает, что переход к тренеру Алексею Мишину пойдёт на пользу российскому фигуристу Михаилу Коляде.

«Я думаю, что Коляда точно должен выиграть от этого перехода. Алексей Мишин — это наш профессор, настоящий гуру. Сейчас Миша прошёл сложные этапы в карьере, при этом он очень одарённый человек, который обладает гигантским талантом и сумасшедшим потенциалом. Я думаю, что мы все также должны сказать огромное спасибо Чеботарёвой. Думаю, Миша сделал это, ведь он всегда вёл себя очень достойно, но для того чтобы двигаться дальше, это абсолютно правильное решение», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Предыдущим наставником Коляды была Валентина Чеботарёва.

Ранее глава ФФККР подтвердил переход Коляды в группу Мишина.