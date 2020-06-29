В «Урале» заявили, что подготовка к матчу с «Оренбургом» проходит в штатном режиме

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Екатеринбургский «Урал» готовится к матчу 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» в штатном режиме.
В «Урале» заявили, что подготовка к матчу с «Оренбургом» проходит в штатном режиме
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«Мы сами ждём какой-то информации. В любом случае команда готовится к игре в штатном режиме. Расписание подготовки не менялось, оно подстроено под вылет в Оренбург в среду, как и планировалось, под сам матч. Как будет окончательное решение по проведению поединка, тогда возможны и корректировки, но пока мы работаем в прежнем режиме», — цитирует РИА Новости клубную пресс-службу.

«Оренбург» должен принять «Урал» 1 июля, однако ранее оренбуржцы не сумели провести матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» из-за вспышки короновируса в клубе. Согласно регламенту, «Оренбургу» грозит поражение со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора перед 25-м туром РПЛ.

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