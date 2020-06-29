Чемпиона Европы по шорт-треку Ситникова призвали в спортроту

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Чемпион России и Европы по шорт-треку Павел Ситников был призван служить в спортивную роту в рамках весенней призывной кампании.
Чемпиона Европы по шорт-треку Ситникова призвали в спортроту
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Ситников был призван в спортроту ЦСКА/Самара.

Помимо шорт-трекиста, также были призваны представители 14 видов спорта: лыжных гонок, самбо, лёгкой атлетики, тяжелой атлетики, фристайла, плавания, велоспорта, биатлона, кёрлинга, фигурного катания, фехтования, тенниса, санного спорта и бобслея. Среди новобранцев есть один мастер спорта международного класса, 25 мастеров спорта России и 13 кандидатов в мастера спорта.

Ранее сообщалось, что всемирные зимние Специальные Олимпийские игры — 2022 пройдут в Казани.

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