Чемпиона Европы по шорт-треку Ситникова призвали в спортроту
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости. Ситников был призван в спортроту ЦСКА/Самара.
Помимо шорт-трекиста, также были призваны представители 14 видов спорта: лыжных гонок, самбо, лёгкой атлетики, тяжелой атлетики, фристайла, плавания, велоспорта, биатлона, кёрлинга, фигурного катания, фехтования, тенниса, санного спорта и бобслея. Среди новобранцев есть один мастер спорта международного класса, 25 мастеров спорта России и 13 кандидатов в мастера спорта.
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