Более 50% жителей Токио высказались за повторный перенос или отмену ОИ

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Агентство Kyodo и телеканал Tokyo MX провели опрос общественного мнения по поводу проведения в 2021 году летних Олимпийских игр.
Более 50% жителей Токио высказались за повторный перенос или отмену ОИ
  • Reuters

По итогам опроса 27,7% респондентов высказались за полную отмену Олимпиады, а 24% считают, что Игры следует перенести повторно. При этом за проведение Олимпиады в назначенные сроки высказались 46,3% опрошенных, 31,1% из которых полагают, что Игры необходимо провести в сокращённом формате.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год и теперь должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что в оргкомитете Олимпиады в Токио не исключают ещё одного переноса Игр.

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