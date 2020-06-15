Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить ОИ в случае победы

Бывший актёр Таро Ямамото объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора Токио, главным пунктом своей предвыборной программы объявив отмену перенесённой на 2021 год Олимпиады.

«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Токио. Первым пунктом моей предвыборной программы я сделал отмену Олимпиады в Токио. Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы я буду требовать отмены Олимпиады», — приводит слова Ямамото Kyodo.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, и теперь должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что большая часть спонсоров Олимпиады не уверена, что будет финансировать Игры в 2021 году.