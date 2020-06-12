СМИ: Большая часть спонсоров Олимпиады не уверена, что будет финансировать Игры в 2021 году
- Reuters
Об этом сообщает агентство АFP со ссылкой на японское общественное телевидение. 68% опрошенных компаний отметили, что пандемия сильно отразилась на их финансовом благополучии. Многие также не уверены, что Олимпийские игры состоятся в установленные сроки.
10 июня организаторы Олимпиады в Токио приняли решение упростить формат Игр. Проведение соревнований запланировано с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее глава МОК допустил исключение тяжёлой атлетики из программы ОИ.