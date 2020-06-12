СМИ: Большая часть спонсоров Олимпиады не уверена, что будет финансировать Игры в 2021 году

Многие компании, спонсирующие проведение Олимпийских игр, обеспокоены возможным сокращением зрительской аудитории из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает агентство АFP со ссылкой на японское общественное телевидение. 68% опрошенных компаний отметили, что пандемия сильно отразилась на их финансовом благополучии. Многие также не уверены, что Олимпийские игры состоятся в установленные сроки.

10 июня организаторы Олимпиады в Токио приняли решение упростить формат Игр. Проведение соревнований запланировано с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее глава МОК допустил исключение тяжёлой атлетики из программы ОИ.