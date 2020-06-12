СМИ: Большая часть спонсоров Олимпиады не уверена, что будет финансировать Игры в 2021 году

Короткая ссылка
Многие компании, спонсирующие проведение Олимпийских игр, обеспокоены возможным сокращением зрительской аудитории из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
СМИ: Большая часть спонсоров Олимпиады не уверена, что будет финансировать Игры в 2021 году
  • Reuters

Об этом сообщает агентство АFP со ссылкой на японское общественное телевидение. 68% опрошенных компаний отметили, что пандемия сильно отразилась на их финансовом благополучии. Многие также не уверены, что Олимпийские игры состоятся в установленные сроки.

10 июня организаторы Олимпиады в Токио приняли решение упростить формат Игр. Проведение соревнований запланировано с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее глава МОК допустил исключение тяжёлой атлетики из программы ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить