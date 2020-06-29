СМИ: «Интер» заинтересован в трансфере Агуэро
- Reuters
Как сообщает Calciomercato, «Интер» готов включить в сделку по Агуэро словацкого защитника Милана Шкриньяра.
32-летний аргентинец играет за «Манчестер Сити» с 2011 года. В его активе 254 гола и 73 голевые передачи в 370 матчах за клуб из Манчестера, с которым он четырежды стал чемпионом АПЛ, один раз выиграл Кубок, трижды — Суперкубок Англии и ещё пять раз — Кубок английской лиги.
Ранее сообщалось, что Пьянич подписал контракт с «Барселоной».