СМИ: «Интер» заинтересован в трансфере Агуэро

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Миланский футбольный клуб «Интер» заинтересован в приобретении нападающего английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
СМИ: «Интер» заинтересован в трансфере Агуэро
  • Reuters

Как сообщает Calciomercato, «Интер» готов включить в сделку по Агуэро словацкого защитника Милана Шкриньяра.

32-летний аргентинец играет за «Манчестер Сити» с 2011 года. В его активе 254 гола и 73 голевые передачи в 370 матчах за клуб из Манчестера, с которым он четырежды стал чемпионом АПЛ, один раз выиграл Кубок, трижды — Суперкубок Англии и ещё пять раз — Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что Пьянич подписал контракт с «Барселоной».

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