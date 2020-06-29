СМИ: Пьянич подписал контракт с «Барселоной»

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Миралем Пьянич подписал контракт с испанским футбольным клубом «Барселона».

Как сообщает Goal.com, 29 июня будет официально объявлено о переходе Пьянича в «Барселону», а в «Ювентус» перейдёт полузащитник Артур Мело.

Отмечается, что «Ювентус» заплатит за Артура €70 млн, а «Барселона» выплатит €60 млн за Пьянича.

Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года. В этом сезоне хавбек провёл 36 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Артур подписал пятилетний контракт с «Ювентусом».