СМИ: Пьянич подписал контракт с «Барселоной»

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Полузащитник итальянского «Ювентуса» Миралем Пьянич подписал контракт с испанским футбольным клубом «Барселона».
СМИ: Пьянич подписал контракт с «Барселоной»
  • globallookpress.com

Как сообщает Goal.com, 29 июня будет официально объявлено о переходе Пьянича в «Барселону», а в «Ювентус» перейдёт полузащитник Артур Мело.

Отмечается, что «Ювентус» заплатит за Артура €70 млн, а «Барселона» выплатит €60 млн за Пьянича.

Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года. В этом сезоне хавбек провёл 36 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Артур подписал пятилетний контракт с «Ювентусом».

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