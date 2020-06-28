СМИ: Футболист «Барселоны» Артур подписал пятилетний контракт с «Ювентусом»

Полузащитник испанской «Барселоны» Артур Мело подписал пятилетний контракт с итальянским футбольным клубом «Ювентус».

Как сообщает Marca, Артур 28 июня прошёл медосмотр в «Ювентусе» и подписал соглашение с туринским клубом. Его зарплата составит €7 млн за сезон без учёта бонусов.

Отмечается, что официально о трансфере будет объявлено в понедельник. Ожидается, что в это же время будет завершён переход хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича в «Барселону».

23-летний Артур играет за «Барселону» с 2018 года. В его активе четыре гола и шесть голевых передач в 72 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что Артур попросил у «Барселоны» разрешения не играть в ЛЧ.