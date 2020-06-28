СМИ: Артур попросил у «Барселоны» разрешения не играть в ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Артур обратился к руководству каталонского клуба с просьбой не привлекать его к предстоящим матчам Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, данная ситуация идентична той, участником которой стал форвард «Зальцбурга» Тимо Вернер: он уже подписал контракт с лондонским «Челси» и не будет играть за австрийскую команду в Лиге чемпионов.

На 28 июня у Артура запланирован медосмотр в «Ювентусе».

Отмечается, что ещё одним фактором в ситуации Артура являются его испортившиеся взаимоотношения с главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном.

23-летний Артур играет за «Барселону» с 2018 года. В его активе четыре гола и шесть голевых передач в 72 матчах за клуб.

Ранее в «Ювентусе» подтвердили переговоры с «Барселоной» об обмене Пьянича на Артура.