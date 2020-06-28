СМИ: Артур попросил у «Барселоны» разрешения не играть в ЛЧ

Короткая ссылка
Полузащитник «Барселоны» Артур обратился к руководству каталонского клуба с просьбой не привлекать его к предстоящим матчам Лиги чемпионов.
СМИ: Артур попросил у «Барселоны» разрешения не играть в ЛЧ
  • Reuters

Как сообщает Marca, данная ситуация идентична той, участником которой стал форвард «Зальцбурга» Тимо Вернер: он уже подписал контракт с лондонским «Челси» и не будет играть за австрийскую команду в Лиге чемпионов.

На 28 июня у Артура запланирован медосмотр в «Ювентусе».

Отмечается, что ещё одним фактором в ситуации Артура являются его испортившиеся взаимоотношения с главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном.

23-летний Артур играет за «Барселону» с 2018 года. В его активе четыре гола и шесть голевых передач в 72 матчах за клуб.

Ранее в «Ювентусе» подтвердили переговоры с «Барселоной» об обмене Пьянича на Артура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить