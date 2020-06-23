В «Ювентусе» подтвердили переговоры с «Барселоной» об обмене Пьянича на Артура

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Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи подтвердил, что клуб ведёт переговоры с каталонской «Барселоной» об обмене Миралема Пьянича на Артура Рамоса.
В «Ювентусе» подтвердили переговоры с «Барселоной» об обмене Пьянича на Артура
  • Reuters

«Мы часто общаемся с «Барселоной», но в данный момент клубам предстоят важные матчи, и мы решили отложить переговоры. Но дело не в сроках. Сторонам нужно прийти к согласию, предстоит убедить обоих игроков», — приводит слова Паратичи Football Italia.

23-летний Артур играет за «Барселону» с 2018 года. В его активе четыре гола и шесть голевых передач в 70 матчах за каталонский клуб. 30-летний Пьянич выступает в составе «Ювентуса» с 2016 года. На его счету 22 гола и 36 голевых передач в 170 матчах.

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