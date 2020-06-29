Экс-тренер второй команды «Локомотива» считает, что нужно отдать должное Николичу

Бывший главный тренер «Казанки», которая является второй командой московского «Локомотива», Денис Клюев прокомментировал победу железнодорожников над казанским «Рубином» (2:0) в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Надо отдать должное Николичу, он не ломает то, что досталось ему в наследство от Семина. Поэтому для меня результаты в прошедших двух матчах ожидаемы. Видимо, серб смотрел много игр «Локомотива» до своего прихода и разобрался в том, как команда играет», — цитируют Клюева «Известия».

Он отметил, что из-за малого количества времени на подготовку Николич решил не делать больших изменений и продолжать гнуть линию Сёмина, подчеркнув, что хороший тренер не станет сразу что-то переделывать.

«Это возможно только после полноценной предсезонки, которой до зимы ни у кого не будет, или после огромного количества игр», — добавил Клюев.

Сёмин покинул команду 31 мая в связи с истечением срока контракта. Его место занял сербский специалист Марко Николич. Сёмин возглавлял команду с 2016 года. При этом он также тренировал «Локомотив» в периоды с 1986 года по 1990-й, с 1992 года по 2005-й и с 2009 года по 2010-й. Под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что дубль Алексея Миранчука принёс «Локомотиву» победу над «Рубином» в РПЛ.