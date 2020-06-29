Черчесов о вратаре «Ростова» Попове: десятью пропущенными мячами гордиться не стоит

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением об игре 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Черчесов о вратаре «Ростова» Попове: десятью пропущенными мячами гордиться не стоит
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Рад, что Попов сыграл. Он понимает, что его ждёт. Но десятью пропущенными голами гордиться, наверное, не стоит», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Денис Попов в этой игре совершил рекордные для лиги 15 сейвов и был признан лучшим игроком матча.

Ранее Черчесов прокомментировал инцидент с матчем между «Сочи» и «Ростовом».

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