Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

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Заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов заявил, что более 2 тыс. иностранных граждан, которые въехали в страну по паспорту болельщика для посещения матчей чемпионата мира 2018 года, до сих пор находятся на территории РФ.
Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами», — приводит слова Иванова «Коммерсантъ».

Чемпионат мира по футболу прошёл в 11 городах России летом 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции.

Ранее сообщалось, что в Катаре пройдёт тестовый футбольный турнир перед ЧМ-2022.

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