Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
- АГН «Москва»
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«По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами», — приводит слова Иванова «Коммерсантъ».
Чемпионат мира по футболу прошёл в 11 городах России летом 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции.
Ранее сообщалось, что в Катаре пройдёт тестовый футбольный турнир перед ЧМ-2022.