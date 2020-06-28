Тренер Нурмагомедова рассказал о желании поучаствовать в потасовке с командой Макгрегора

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Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, признался, что после поединка россиянина с Конором Макгрегором хотел поучаствовать в потасовке с командой ирландца.
Тренер Нурмагомедова рассказал о желании поучаствовать в потасовке с командой Макгрегора
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«Я бы 100 процентов «вписался» в потасовку. Просто, когда всё закончилось, я уже отвернулся и получал поздравления. Обернулся и увидел, что они уже дерутся. Я попытался туда попасть, но полиция сказала не лезть», — цитирует Мендеса ТАСС.

31-летний Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA. В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, а после боя произошла массовая потасовка.

Ранее Мендес заявил, что Нурмагомедов не думает о завершении карьеры.

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