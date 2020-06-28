Евсеев заявил, что «Уфа» выполнила свою задачу в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Всегда удивляет, когда слышат одно, а пишут иное. В послематчевом интервью сказал: «Спартак»? Не переживайте! И более мастеровитая команда за две игры не смогла забить «Уфе». Имел в виду «Зенит». Готовились к «Спартаку». Разбирали его. Ждали спартаковский футбол — короткий, средний пас, пас на третьего, забегания, вбегания, стеночки, — но так и не увидели», — написал специалист в своём Instagram.

Он отметил, что соперник упростил игру, действуя вторым номером, хотя у спартаковцев и получалось создать трудности для «Уфы». После выхода же Александра Соболева красно-белые стали играть ещё проще.

«Но мы свою задачу на матч выполнили. И Беленов сыграл в ключевом моменте так, как и должен играть вратарь его класса», — добавил Евсеев.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Уфой» со счётом 0:0.

Ранее Андрей Червиченко похвалил «Спартак» за игру с «Уфой», но согласился с отменой голов красно-белых.