Евсеев заявил, что «Уфа» выполнила свою задачу в матче со «Спартаком»

Короткая ссылка
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Евсеев заявил, что «Уфа» выполнила свою задачу в матче со «Спартаком»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Всегда удивляет, когда слышат одно, а пишут иное. В послематчевом интервью сказал: «Спартак»? Не переживайте! И более мастеровитая команда за две игры не смогла забить «Уфе». Имел в виду «Зенит». Готовились к «Спартаку». Разбирали его. Ждали спартаковский футбол — короткий, средний пас, пас на третьего, забегания, вбегания, стеночки, — но так и не увидели», — написал специалист в своём Instagram.

Он отметил, что соперник упростил игру, действуя вторым номером, хотя у спартаковцев и получалось создать трудности для «Уфы». После выхода же Александра Соболева красно-белые стали играть ещё проще.

«Но мы свою задачу на матч выполнили. И Беленов сыграл в ключевом моменте так, как и должен играть вратарь его класса», — добавил Евсеев.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Уфой» со счётом 0:0.

Ранее Андрей Червиченко похвалил «Спартак» за игру с «Уфой», но согласился с отменой голов красно-белых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить