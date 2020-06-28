Черчесов: без болельщиков нет смысла играть в регионах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о возможном месте проведения домашнего матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Сербии.

«До 7 июля нам надо сообщить в УЕФА место проведения матча. Мы запрос отправили. Не знаем, что будет со зрителями. Ждём ответа. От этого будем исходить. Мы давно объявили, что играть будем не только в Москве, чтобы зритель нас не видел. Но если не будет болельщиков, то нет смысла выезжать», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Матч Лиги наций с Сербией запланирован на 3 сентября. Другими соперниками российской команды по группе третьего дивизиона В также являются сборные Венгрии и Турции.

Ранее Черчесов не исключил, что сборная России проведёт контрольные матчи со Швецией и с Польшей.