Почётный президент ФФККР призвал объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев призвал организаторов премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов, подобных тому, почему Алина Загитова не номинирована на награду, тогда как Евгения Медведева есть в числе номинантов.

«Организаторы должны зрителям просто объяснить технологию отбора. А то кто-то говорит, что Загитова не попала ни в одну из номинаций, потому что она не выступала на основных стартах. Ну если не выступала, так объясните тогда чётко логику решения. Медведева тоже не выступала на крупнейших международных турнирах. Но ситуация грозит тем, что болельщики не будут вникать в тонкости, а будут возмущаться, почему Медведева вошла в число претендентов на премию, а Загитова нет», — приводит слова Писеева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе, Медведева и Косторная вошли в число претендентов на ISU Skating Awards.