В «Спартаке» объяснили отсутствие игроков и руководства на открытии памятника Черенкову

Пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин объяснил, почему игроки и тренерский штаб московского клуба не присутствовали на открытии памятника прославленному игроку команды и сборной СССР Фёдору Черенкову.

«Из-за того, что мы ожидали прихода большого количества болельщиков на открытие памятника, решили пока воздержаться от посещения мероприятия. Это касается руководства и игроков, всех, кто задействован в первой команде», — приводит слова Лисина ТАСС.

Он не смог точно сказать, когда футболисты собираются посетить могилу Черенкова.

Ранее сообщалось, что в Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника Черенкову.