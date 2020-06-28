В «Спартаке» объяснили отсутствие игроков и руководства на открытии памятника Черенкову
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«Из-за того, что мы ожидали прихода большого количества болельщиков на открытие памятника, решили пока воздержаться от посещения мероприятия. Это касается руководства и игроков, всех, кто задействован в первой команде», — приводит слова Лисина ТАСС.
Он не смог точно сказать, когда футболисты собираются посетить могилу Черенкова.
Ранее сообщалось, что в Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника Черенкову.