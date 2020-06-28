В «Спартаке» объяснили отсутствие игроков и руководства на открытии памятника Черенкову

Короткая ссылка
Пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин объяснил, почему игроки и тренерский штаб московского клуба не присутствовали на открытии памятника прославленному игроку команды и сборной СССР Фёдору Черенкову.
В «Спартаке» объяснили отсутствие игроков и руководства на открытии памятника Черенкову
  • © spartak.com

«Из-за того, что мы ожидали прихода большого количества болельщиков на открытие памятника, решили пока воздержаться от посещения мероприятия. Это касается руководства и игроков, всех, кто задействован в первой команде», — приводит слова Лисина ТАСС.

Он не смог точно сказать, когда футболисты собираются посетить могилу Черенкова.

Ранее сообщалось, что в Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника Черенкову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить