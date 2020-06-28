Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

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В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
  • © Юрий Простяков
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, открытие памятника посетили порядка 300 болельщиков «Спартака». Отмечается, что футболисты нынешней команды не присутствовали на церемонии.

Памятник создан скульптором Натальей Опиок. Фигура прославленного футболиста выполнена в полный рост, а за игроком находится постамент, напоминающий стадион.

Черенков выступал за «Спартак» с 1978 года по 1990-й, а также в 1991 и 1993 годах. В составе московского клуба он провёл рекордные 494 матча, в которых забил 121 мяч. Он трижды становился чемпионом СССР и один раз — чемпионом России в составе «Спартака».

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» выделил средства на памятник Черенкову.

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