СМИ: Владелец «Спартака» выделил средства на памятник Черенкову
- Фёдор Черенков / © Юрий Сомов
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, Федун поддержал инициативу объединения болельщиков «Фратрия», начавшего сбор средств на памятник Черенкову, и выделил на это 9 млн рублей.
Памятник Черенкову откроют на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня.
Черенков выступал за «Спартак» с 1978 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе московского клуба он провёл рекордные 494 матча, в которых забил 121 мяч. Он трижды становился чемпионом СССР и один раз — чемпионом России в составе «Спартака».
Ренее сообщалось, что Федун прокомментировал информацию о новом задержании болельщиков «Спартака» перед матчем с «Уфой».