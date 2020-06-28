СМИ: Владелец «Спартака» выделил средства на памятник Черенкову

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун выделил средства на установку памятника бывшему футболисту команды и сборной СССР Фёдору Черенкову.
СМИ: Владелец «Спартака» выделил средства на памятник Черенкову
  • Фёдор Черенков / © Юрий Сомов
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, Федун поддержал инициативу объединения болельщиков «Фратрия», начавшего сбор средств на памятник Черенкову, и выделил на это 9 млн рублей.

Памятник Черенкову откроют на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня.

Черенков выступал за «Спартак» с 1978 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе московского клуба он провёл рекордные 494 матча, в которых забил 121 мяч. Он трижды становился чемпионом СССР и один раз — чемпионом России в составе «Спартака».

Ренее сообщалось, что Федун прокомментировал информацию о новом задержании болельщиков «Спартака» перед матчем с «Уфой».

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