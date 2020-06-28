СМИ: Талалаев сменит Божовича на посту наставника «Крыльев Советов»

Совет директоров самарских «Крыльев Советов» принял решение отправить в отставку главного тренера команды Миодрага Божовича.

Как утверждает Sport24, черногорский специалист будет уволен в воскресенье, 28 июня. Его преемником, по данным издания, станет Андрей Талалаев, чьим последним местом работы были подмосковные «Химки».

В воскресенье утром самарцы тренировались под руководством Божовича. В субботу «Крылья» проиграли в Петербурге «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (1:2).

Ранее сообщалось, что «Зенит» оштрафует Сердара Азмуна за фото с игроком «Крыльев Советов».