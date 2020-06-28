Бой Порье — Хукер занял третье место в истории лёгкого дивизиона UFC по количеству точных ударов

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308 точных ударов было нанесено в бою между Дастином Порье и Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Бой Порье — Хукер занял третье место в истории лёгкого дивизиона UFC по количеству точных ударов
  • Reuters
  • © Chris Unger/Zuffa LLC via USA TODAY Sports

По данному показателю этот поединок вышел на третье место в истории лёгкого весового дивизиона UFC. Больше значимых ударов было зафиксировано лишь в реванше того же Порье с Максом Холлоуэем (359) и в схватке Тони Фергюсона и Рафаэля дос Аньоса (320). Любопытно, что на четвёртой строчке в рейтинге также бой с участием Порье — против Джастина Гэтжи.

Статистика ведётся для пятираундовых встреч.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Хукером.

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