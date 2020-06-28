Бой Порье — Хукер занял третье место в истории лёгкого дивизиона UFC по количеству точных ударов

308 точных ударов было нанесено в бою между Дастином Порье и Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.

По данному показателю этот поединок вышел на третье место в истории лёгкого весового дивизиона UFC. Больше значимых ударов было зафиксировано лишь в реванше того же Порье с Максом Холлоуэем (359) и в схватке Тони Фергюсона и Рафаэля дос Аньоса (320). Любопытно, что на четвёртой строчке в рейтинге также бой с участием Порье — против Джастина Гэтжи.

MOST COMBINED SIGNIFICANT STRIKES LANDED IN A 5-ROUND LIGHTWEIGHT FIGHT



359 - Holloway vs Poirier 2

320 - Dos Anjos vs Ferguson

308 - @DustinPoirier vs @danthehangman

289 - Poirier vs Gaethje

279 - Ferguson vs Gaethje pic.twitter.com/HlcLyx62T8 — UFC News (@UFCNews) June 28, 2020

Статистика ведётся для пятираундовых встреч.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Хукером.