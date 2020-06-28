Бой Порье — Хукер занял третье место в истории лёгкого дивизиона UFC по количеству точных ударов
- Reuters
- © Chris Unger/Zuffa LLC via USA TODAY Sports
По данному показателю этот поединок вышел на третье место в истории лёгкого весового дивизиона UFC. Больше значимых ударов было зафиксировано лишь в реванше того же Порье с Максом Холлоуэем (359) и в схватке Тони Фергюсона и Рафаэля дос Аньоса (320). Любопытно, что на четвёртой строчке в рейтинге также бой с участием Порье — против Джастина Гэтжи.
MOST COMBINED SIGNIFICANT STRIKES LANDED IN A 5-ROUND LIGHTWEIGHT FIGHT— UFC News (@UFCNews) June 28, 2020
359 - Holloway vs Poirier 2
320 - Dos Anjos vs Ferguson
308 - @DustinPoirier vs @danthehangman
289 - Poirier vs Gaethje
279 - Ferguson vs Gaethje pic.twitter.com/HlcLyx62T8
Статистика ведётся для пятираундовых встреч.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Хукером.