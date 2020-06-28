СМИ: Аспас ругал Смолова за игру в матче «Сельта» — «Барселона»

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Нападающий «Сельты» Яго Аспас остался недоволен действиями своего партнёра по атакующей линии Фёдора Смолова в матче чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2).
СМИ: Аспас ругал Смолова за игру в матче «Сельта» — «Барселона»
  • Reuters
  • © Miguel Vidal

Оба футболиста забили по мячу, однако в нескольких эпизодах россиянин, по мнению испанца, пожадничал и не отдал ему пас. Как сообщает El Desmarque, в одном из эпизодов, когда Аспас находился в хорошей позиции, Смолов взял игру на себя, а не снабдил передачей партнёра, который кричал: «Я один!»

Испанец высказал коллеге недовольство и, по версии издания, бросил в адрес россиянина несколько оскорбительных реплик. В следующем эпизоде у ворот каталонцев Аспас сам поступил так же, предпочтя завершить атаку самостоятельно.

Ранее Александр Мостовой выразил надежду, что Смолов сможет отличиться и в других матчах испанского чемпионата.

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