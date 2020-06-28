Беленов прокомментировал незасчитанные голы «Спартака» в матче с «Уфой»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал о том, правильно ли были отменены голы «Спартака» в концовке матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам игрока, после возвращения в Уфу из Москвы он пересмотрел момент с незасчитанными мячами. В своём Instagram Беленов выложил фотографии спорных эпизодов.

«По первому снимку видно, что Самуэль Жиго меня закрыл, я не мог видеть момент удара. По второму моменту могу сказать, что моя перчатка лежит на линии ворот и половина мяча на перчатке, значит, мяч полностью не пересёк линию ворот», — написал Беленов.

Он также считает, что «Уфа» заслужила ничью «своей игрой, а не чьими-то ошибками».

Ранее сообщалось, что своё мнение о действиях арбитра Владислава Безбородова высказал известный в прошлом судья Сергей Хусаинов.