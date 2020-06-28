Маррей предложил изменить рейтинговую систему ATP

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Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей предложил пересмотреть рейтинговую систему Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в текущем сезоне, так как не все игроки по объективным причинам смогут защитить свои прошлогодние очки.
Маррей предложил изменить рейтинговую систему ATP
  • Reuters

«Это небезопасно для игроков — дойти до полуфинала или финала турнира в Нью-Йорке, а потом играть на высоте на грунте в Мадриде, да ещё после того, как они долго не выступали. Думаю, многие топ-игроки будут пропускать крупнейшие турниры. Возможно, нам стоит подумать о двухлетнем рейтинге на ближайшее время, чтобы не были наказаны спортсмены, которые хорошо выступили в прошлом году, однако не в состоянии отстаивать свои очки должным образом сейчас», — цитирует Маррея Reuters.

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