Ещенко о спорных моментах матча с «Уфой»: лучше бы мы выиграли, да и всё
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«Лучше бы мы выиграли, да и всё, не пересматривая ничего. Во втором эпизоде (после удара Александра Соболева. — RT) мяч вроде пересёк линию. Может, играла бы другая команда — засчитали бы. Ну а так пускай будет на их совести», — рассказал Ещенко.
Он отметил, что после первого эпизода, когда был отменён гол Соболева, арбитр воспользовался VAR, а уже во втором моменте — нет.
«Хотя было вроде бы видно, что мяч полностью пересёк. Столько камер стоит, чуть ли не под полем», — добавил футболист.
Встреча завершилась вничью — 0:0.
Ранее Тедеско на русском языке прокомментировал спорные моменты матча с «Уфой».