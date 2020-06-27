Ещенко о спорных моментах матча с «Уфой»: лучше бы мы выиграли, да и всё

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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказал мнение о спорных моментах матча 24-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».
Ещенко о спорных моментах матча с «Уфой»: лучше бы мы выиграли, да и всё
  • ©spartak.com

«Лучше бы мы выиграли, да и всё, не пересматривая ничего. Во втором эпизоде (после удара Александра Соболева. — RT) мяч вроде пересёк линию. Может, играла бы другая команда — засчитали бы. Ну а так пускай будет на их совести», — рассказал Ещенко.

Он отметил, что после первого эпизода, когда был отменён гол Соболева, арбитр воспользовался VAR, а уже во втором моменте — нет.

«Хотя было вроде бы видно, что мяч полностью пересёк. Столько камер стоит, чуть ли не под полем», — добавил футболист.

Встреча завершилась вничью — 0:0.

Ранее Тедеско на русском языке прокомментировал спорные моменты матча с «Уфой».

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