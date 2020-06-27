Тренер «Спартака» прокомментировал повреждение Ларссона
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- РИА Новости
«У Джордана, надеюсь, ничего страшного. После игры сказал мне, что просто свело ногу. Завтра ещё проверим», — заявил Тедеско.
Он также рассказал о повреждении Гуса Тиля, из-за которого он пропустил матч.
«Тиль в Туле получил травму, но несерьёзную. Он уже не чувствует боли. Надеюсь, в скором времени Гус вернётся в общую группу», — добавил тренер.
Ранее Тедеско заявил, что доволен игрой футболистов «Спартака» в матче с «Уфой».