СМИ: Гончаренко провёл переговоры с ЦСКА
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», окончательное решение о будущем 43-летнего специалиста пока не принято.
Отмечается, что у акционеров клуба решение Гончаренко уехать в Белоруссию после разгромного проигрыша «Зениту» вызвало недоумение.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали РПЛ. По данным СМИ, Гончаренко написал заявление об уходе после матча с «Зенитом». При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.
Ранее Олег Романцев поделился мнением о ситуации вокруг Гончаренко.