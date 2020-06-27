СМИ: Гончаренко провёл переговоры с ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко провёл переговоры с руководством клуба относительно своего будущего в команде.
СМИ: Гончаренко провёл переговоры с ЦСКА
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», окончательное решение о будущем 43-летнего специалиста пока не принято.

Отмечается, что у акционеров клуба решение Гончаренко уехать в Белоруссию после разгромного проигрыша «Зениту» вызвало недоумение.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали РПЛ. По данным СМИ, Гончаренко написал заявление об уходе после матча с «Зенитом». При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее Олег Романцев поделился мнением о ситуации вокруг Гончаренко.

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