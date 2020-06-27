Романцев об отъезде тренера ЦСКА Гончаренко в Белоруссию: ему нет оправдания

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Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о ситуации вокруг главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко.
Романцев об отъезде тренера ЦСКА Гончаренко в Белоруссию: ему нет оправдания
  • ©Алексей Майшев
  • РИА Новости

«При всем уважении к Гончаренко считаю, что он неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не могут служить здесь оправданиями», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что любой тренер должен до конца держать себя в руках, несмотря ни на что, так как его состояние передаётся и игрокам.

«Хотя по-человечески Виктора Михайловича понимаю — сам не раз бывал в таких передрягах. А потому уверен, сейчас он жалеет о случившемся», — добавил Романцев.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали РПЛ. По данным СМИ, Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4) и уехал в Белоруссию. При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев критически высказался об игре нынешних футболистов команды.

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