Газзаев считает Фернандеса единственным футболистом ЦСКА, достойным играть за сборную России

Глава комитета по делам национальностей Государственной думы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев критически высказался об игре нынешних футболистов команды.

«Самый простой маркер: кто из нынешних армейцев — твёрдый кандидат в национальную сборную России? На Марио Фернандесе счёт начинается и заканчивается. А давно ли ЦСКА был базовым клубом сборной?» — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

Он также отметил, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич гораздо хуже стал выступать за команду, несмотря на то что он неплохо играет в сборной Хорватии.

«Посмотрите объективно, на какой уровень скатился Фёдор Чалов. Что представляет из себя Ильзат Ахметов. Насколько отвечает амбициям ЦСКА Хёрдур Магнуссон. И далее по списку, фактически без исключений», — добавил Газзаев.

ЦСКА после 23 туров занимает пятое место, набрав 36 очков.

Ранее сообщалось, что футболистом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги.