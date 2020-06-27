Зидан: не собираюсь тренировать 20 лет

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о своей тренерской карьере.
Зидан: не собираюсь тренировать 20 лет
  • Reuters

«Как футболист я был лучше, чем как тренер. Но были и игроки лучше меня, хотя я доволен тем, чего достиг. Я не собираюсь тренировать 20 лет. Не знаю, как долго буду продолжать. Я ничего не планирую», — цитирует Зидана Marca.

По словам футболиста, ещё будучи игроком, он всегда говорил, что не хочет становиться тренером.

«В итоге я стал тренером, но это изнурительно. Я наслаждаюсь матчами и тренировками. Факты таковы, что я в лучшей команде мира и у меня все хорошо. Мы концентрируемся только на том, что можем контролировать. Моё будущее — меньшая из моих забот», — добавил 48-летний специалист.

Зидан начал тренерскую карьеру в 2013 году в системе «Реала» и в 2016 году возглавил основную команду. Под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза — Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира, и ещё один раз — испанскую Примеру.

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