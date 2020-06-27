Клопп рассказал, кого считает лучшим в мире тренером

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал мнение, согласно которому он является лучшим тренером в мире.

«Звание «Лучший тренер мира» мне ничего не даёт. Но знаю, что вместе со всем моим штабом мы очень хорошие тренеры. Считаю лучшим Пепа Гвардиолу», — приводит слова Клоппа Bild.

49-летний Гвардиола начал тренерскую карьеру в 2007 году в «Барселоне». Позднее он работал в мюнхенской «Баварии», а с 2016 года возглавляет английский «Манчестер Сити». В общей сложности его команды завоевали 29 трофеев, в том числе дважды выигрывали Лигу чемпионов.

53-летний Клопп тренирует с 2001 года. До «Ливерпуля» он работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце». В активе его команд девять трофеев, в том числе одна победа в Лиге чемпионов.

Ранее он высказался о возможном трансфере Джейдона Санчо в «Ливерпуль».