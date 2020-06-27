В «Оренбурге» допускают, что команде засчитают два технических поражения

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Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин считает, что команде могут засчитать техническое поражение в матчах 24-го и 25-го туров Российской премьер-лиги с «Краснодаром» и «Уралом».
В «Оренбурге» допускают, что команде засчитают два технических поражения
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«Всё это сложно, разговоры ведутся. Мы руки не опустили, ведём постоянное тестирование. Над результатами надо задуматься, коронавирус неподтверждённый, люди чувствуют себя нормально, температуры у них нет», — приводит слова Столыпина ТАСС.

Он отметил, что команда не сможет выйти на матчи молодёжным составом.

«Академия не занимается, все спортивные мероприятия с участием более десяти человек запрещены, у нас люди в молодёжке не готовы. Судя по всему, будет техническое поражение. Можно было бы собрать пацанов, не все они местные, их бы тоже пришлось сажать на карантин», — добавил член совета директоров клуба.

Ранее «Оренбург» уведомил «Краснодар» об отмене матча и попросил перенести встречу с «Уралом» из-за вспышки коронавируса в команде — заболевание было выявлено у шестерых игроков и двоих работников клуба.

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