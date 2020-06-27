СМИ: Полиция задержала фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание болельщиков московского «Спартака» накануне домашнего матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

Как сообщает Fanat1k, были задержаны известные фанаты команды Михаил Департант и Амир Профессор Хустлютдинов.

Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака» после перекрытия проезжей части и фаер-шоу у стадиона «Открытие Арена» перед матчем 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2).

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится в Москве 27 июня. Начало — в 16:30.

Ранее Леонид Федун обратился к заместителю главы МВД по поводу задержания фанатов «Спартака».