СМИ: Полиция задержала фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»

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Сотрудники правоохранительных органов провели задержание болельщиков московского «Спартака» накануне домашнего матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
СМИ: Полиция задержала фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»
  • РИА Новости

Как сообщает Fanat1k, были задержаны известные фанаты команды Михаил Департант и Амир Профессор Хустлютдинов.

Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака» после перекрытия проезжей части и фаер-шоу у стадиона «Открытие Арена» перед матчем 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2).

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится в Москве 27 июня. Начало — в 16:30.

Ранее Леонид Федун обратился к заместителю главы МВД по поводу задержания фанатов «Спартака».

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