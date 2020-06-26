Федун обратился к заместителю главы МВД по поводу задержания фанатов «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун направил письмо первому заместителю министра внутренних дел России генерал-полковнику полиции Александру Горовому по поводу ситуации вокруг задержаний фанатов команды.

«Написал письмо, потому что это уже не первый подобный инцидент в сезоне. Вспоминаются ситуации с болельщиками «Спартака» в Ростове и Санкт-Петербурге. Не хотелось бы думать, что в их отношении существует какая-то предвзятость. Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству. Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

В своём письме владелец «Спартака» обратился с просьбой прекратить уголовное преследование болельщиков команды из-за их акции, прошедшей 19 июня перед первым матчем команды после перерыва из-за пандемии. В отношении болельщиков, участвовавших в акции, было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками.