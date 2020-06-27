Минспорт хочет ввести компенсации за молодых игроков, переходящих в иностранные клубы

Министерство спорта России представило проект поправок в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которые связаны с отъездом молодых игроков в иностранные клубы.

Как отмечается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, изменения будут обязывать российских спортсменов, не достигших 23-летнего возраста и зарегистрированных иностранным профессиональным спортивным клубом или иной иностранной спортивной организацией для участия в иностранных (международных) профессиональных спортивных соревнованиях, выплатить российской организации, воспитавшей его, компенсацию расходов, понесённых на его спортивную подготовку.

Отмечается, что поправка не будет затрагивать международные профессиональные спортивные соревнования, проводимые лигой, которая объединяет как российские, так и иностранные клубы.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время в отдельных видах спорта складывается ситуация, когда игрока приглашают в команду, но не происходит никаких трансферных выплат.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России готова оказать помощь КХЛ в возвращении иностранных игроков и тренеров в Россию.